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НовостиВ мире12 декабря 2022 16:07

В девятый пакет антироссийских санкций включили 141 человека и 47 организаций

Глава МИД Венгрии сообщил, что в девятый пакет антироссийских санкций включили 141 человека и 47 организаций
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В девятый пакет антироссийских санкций включили 141 человека и 47 организаций

В девятый пакет антироссийских санкций включили 141 человека и 47 организаций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в девятый антироссийских пакет санкций Евросоюза, который обсуждался на встрече глав МИД стран Европейского союза в Брюсселе, в понедельник, 12 декабря, были включены 141 человек и 47 организаций.

«В этом новом пакете ожидаются санкции против 141 физического лица и 47 организаций», - заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась венгерским телеканалом М1.

Как писал сайт KP.RU, Сийярто также сообщил, что Будапешт выступал против включения некоторых российских физлиц в новый пакет санкционных ограничений, поскольку такие санкции блокируют каналы связи с Москвой.

«Мы считаем, что включение некоторых российских представителей создает серьезные риски блокирования все еще открытых каналов связи», - отмтеил он.

Кроме того, венгерский министр сообщил, что девятый пакет антироссийских санкций не будет затрагивать сферу ядерной энергетики.