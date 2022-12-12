Путин поручил добиться роста зарплат бюджетников в начале 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил в начале 2023 года добиться роста заработной платы бюджетников в стране такими же темпами, как в среднем по экономике. Соответствующие поручение российский лидер дал по итогам совещания с правительством РФ. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили на сайте Кремля.

«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников», - сказано в поручении главы государства.

Путин также потребовал «обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики».

Поручение президента России было дано правительству РФ совместно с российскими регионами. Доклад об этом ожидается до 30 марта следующего года, далее - раз в квартал.

Напомним, в конце ноября этого года в ходе заседания с членами правительства РФ Путин заявил о необходимости провести индексацию заработных плат работников бюджетной сферы в России в январе 2023 года.