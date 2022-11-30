Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 Фото: REUTERS

В январе следующего года в России должна быть проведена индексация заработных плат работников бюджетной сферы, заявил президент страны Владимир Путин.

«В январе надо провести индексацию зарплат бюджетников», – сказал глава государства на заседании с членами правительства.

Как отметил российский лидер, власти не планируют менять целевые ориентиры по уровню зарплат в бюджетной сфере. Кроме того, он сообщил, что регионы с низкой бюджетной обеспеченностью получат дополнительную федеральную поддержку.

Как писал сайт KP.RU, зарплаты работников бюджетной сферы увеличатся в следующем году более чем на 8%. По словам министра финансов Антона Силуанова, такой показатель заложен в бюджете страны на 2023-2025 годы.

Напомним, в 2023 году в России планируется увеличить до 16 242 рублей минимальный размер оплаты труда.