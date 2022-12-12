Парламент Эстонии принял закон о переводе образования в стране на эстонский язык Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Эстонии принял закон, который создает основу, а также условия для перехода на образования в стране на эстонский язык. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

«Первыми на эстоноязычное обучение в 2024/2025 учебном году перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы школ», - уточняют в сообщении, где отмечается, что школы обязаны перевести обучение на эстонский язык в 10-м классе не позднее 2030/2031, в 11-м классе - не позднее 2031/2032, а в 12-м классе - не позднее 2032/2033 учебного года.

Согласно принятому документу, с 2024 года учитель в школе должен будет знать эстонский язык на уровне С1, а директора учебного заведения и завучи должны знать язык на этом уровне уже со следующего учебного года.

Предусматривается и возможность использования другого языка наряду с эстонским или вместо эстонского языка обучения в отношении отдельных целевых групп.

Напомним, в сентябре 2019 парламент Эстонии отказался от аналогичного закона. Против законопроекта проголосовали 44 депутата, за- 32.