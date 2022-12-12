Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о наступлении российских войск по всей линии соприкосновения Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, помощник главы Чеченской республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Вопрос о том, что какой-то город или населенный пункт может быть оставлен, … вообще не стоит, и никто не собирается его ставить. Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка», - заявил глава Ахмата, выразив благодарность «очень грамотному тактическому ходу» генерала армии Сергея Суровикина, отметив также, что ежедневно на всех участках подразделения российских войск «потихоньку двигаются вперед».

Напомним, ранее Кадыров заявил, что российские войска планомерно отодвигают линию соприкосновения в ходе специальной военной операции на Украине, указав также на благоприятные прогнозы.