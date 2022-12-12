Украинские диверсанты подорвали в Мелитополе опоры моста

В Мелитополе в Запорожской области в понедельник, 12 декабря, прогремели два взрыва. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщив, что взрывчатка была заложена у опоры моста.

«По предварительным данным, террористами УГИЛ у опоры моста была заложена взрывчатка», - сообщил представитель движения, отметив, что ранее появившаяся сообщение об ударе ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по мосту не подтверждается.

По его словам, основной целью террористов была попытка нарушить поставки на территории Запорожской и Херсонской области жизненно важных грузов, среди которых лекарства, продукты, а также стройматериалы.

Напомним, в минувшую субботу, 10 декабря, над Мелитополем сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Сообщалось, что прозвучало по меньшей мере пять взрывов около 20:40 по мск.