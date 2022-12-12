Власти Одесской области засекретили информацию о том, когда в домах жителей появится электричество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Одесской области приняли решение ограничить информацию о том, когда в домах жителей региона появится электричество. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Как уточнил глава ведомства, соответствующие решение было принято, поскольку «россияне используют информацию о ремонте объектов электроснабжения, чтобы планировать и наносить новые удары».

«Информацию о восстановлении сетей будут сообщать очень осторожно», - уточнил Марченко, отметив, что «каждый и так это поймет», когда ситуация с электричеством станет лучше.

Напомним, днем ранее, 11 декабря, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что власти в Одесской области начали применять аварийные и экстренные отключения электричества, отметив, что критическая инфраструктура пока остается в рабочем состояние. По его словам, постепенно электроэнергия возвращается в дома жителе как Одессы, так и других украинских регионов.