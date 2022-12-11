В Одесской области применяют аварийные и экстренные отключения света Фото: REUTERS

Власти в Одесской области Украины применяют аварийные и экстренные отключения электричества, критическая инфраструктура со светом, об этом заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

«В регионе и городе продолжаются аварийные и экстренные отключения. Удалось удержать критическую инфраструктуру в рабочем состоянии - есть водоподача и водоотведение, все объекты критической инфраструктуры запитаны», - сообщил чиновник.

Он пояснил, что постепенно электроэнергия возвращается в дома потребителей как в Одессе, так и в регионе.

Как сообщал сайт KP.RU, «Киевводоканал» рекомендовал жителям украинской столицы запастись водой для бытовых и технических нужд, чтобы предупредить длительное отключение электроэнергии, из-за которого могут начаться проблемы с водоснабжением.

В ноябре 2022 года мэр Киева Кличко сообщал, что вслед за Киевом экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины.