"Уже ходит во второй класс": Певец SHAMAN ошарашил неожиданным признанием о наследнице

Певец SHAMAN Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) женат уже во второй раз, супруга старше исполнителя на 13 лет. Первой любовью звезды тоже была женщина постарше - это была учительница пения Марина Рощупкина.

Ярослав познакомился с Мариной, когда ему было всего 16 лет, а ей уже 22. Но разница в возрасте не смущала никого из влюбленных. Спустя некоторое время он сделал своей избраннице предложение выйти за него замуж.

- Какое-то время прожили вместе. Сделал предложение, мы поженились. У нас потом после этого родилась дочка через год, по-моему, или полтора ... - поделился откровениями SHAMAN в интервью ведущей "ОтЛичная жизнь" на "Пятом канале" Светлане Шевченко.

Однако в браке Ярослав и Марина прожили всего Брак просуществовал около четырех лет, но несмотря на это совместна жизнь подарил им дочь Варвару.

- У нас (с бывшей женой) есть дочка, Варвара, ей восемь лет, уже ходит во второй класс. Уже там целый человек со своими мыслями и рассуждениями. Не так часто вижусь, но всегда, когда вижусь, стараюсь появляться с подарками ... (делаю) свой приезд праздником. Ну, надеюсь, у меня это получается, - ошарашил признанием о наследнице исполнитель.

Накануне Life.ru писал, что SHAMAN ко Дню Конституции выпустил видео с исполнением Государственного гимна России в оригинальной аранжировке. Певец рассказал, что в клип вошли кадры с его выступления в Казани, которое состоялось 20 ноября.