Виктор Бут раскрыл правду о жестоком отношении в тюрьмах США

Виктор Бут. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Освобожденный из американской тюрьмы после 12 лет заключения россиянин Виктор Бут заявил, что в тюрьмах Соединенных Штатов лечить осужденных начинают только лишь после того, как они теряют сознание.

"Я не хочу здесь драматизировать. Могу рассказать пример. В конце февраля я переболел ковидом. Заболевание протекло очень легко. Но затем у меня началось воспаление на коже, похожее на аллергию. Это грибковая инфекция. А в тюрьме у них лечат только тогда, когда ты теряешь сознание. У меня дошло до того, что ноги покрылись коростой, они постоянно кровоточили и опухали", - сообщил Бут в эксклюзивном интервью "КП-Петербург".

Россиянин подчеркнул, что ему пришлось самостоятельно справляться с болезнью без помощи медиков на протяжении трех недель. Квалифицированную врачебную помощь Буту удалось получить только после вмешательства в ситуацию российских дипломатов.

Виктор Бут вышел на свободу 8 декабря, а спустя сутки вернулся в Россию. Российские власти обменяли Бута на осужденную в РФ за перевозку наркотиков баскетболистку из США Бриттни Грайнер.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА БУТА «КП-Петербург»