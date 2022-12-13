Виктор Бут раскрыл постыдную тайну Джо Байдена

Виктор Бут подробно описал свой обмен на Бриттни Грайнер. ФОТО: Сергей Карпухин/ТАСС

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут подробно рассказал о том, как проходил его обмен на Бриттни Грайнер. В частности, Бут сообщил, что пожал американке руку - ранее этот факт зачем-то пытались скрыть президент США Джо Байден и представители Белого дома.

"Когда мы проходили мимо, я пожелал ей удачи, она в ответ пожелала удачи мне, после чего протянула руку. Я пожал ей руку. Это выглядело достойно", - сообщил Бут в эксклюзивном интервью "КП-Петербург".

По словам Бута, его перелет в ходе обмена длился порядка 27 часов. "Из тюрьмы меня забирали маршалы, на выходе на меня надели наручники. Потом последовал рейс до Вашингтона, который длился порядка полутора часов. Там мы еще около трех часов ждали вылета. И уже затем в самолете с меня сняли наручники. Маршалы и дипломаты вели себя довольно мило, хорошо кормили, все было очень доброжелательно. Ничего плохого я сказать не могу. Наши спецслужбы меня встретили в Абу-Даби. Там проходил процесс обмена", - отметил россиянин.

"Как это было. Два самолета запарковались рядом, потом представитель каждой стороны поднялся на борт, чтобы удостовериться, что обмана нет, что это именно тот человек, который нужен. После этого согласовали, что я и Бритни Грайнер одновременно выходим из самолета и идем на обмен", - добавил Бут.

Виктор Бут вышел на свободу 8 декабря, а спустя сутки вернулся в Россию. Российские власти обменяли Бута на осужденную в РФ за перевозку наркотиков баскетболистку из США Бриттни Грайнер.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА БУТА «КП-Петербург»