Виктор Бут объяснил, почему баскетболистка Грайнер пообещала вернуться в Россию

Бут рассказал о том, почему баскетболистка Грайнер хочет вернуться в РФ. ФОТО: Сергей Карпухин/ТАСС

Освобожденный из американской тюрьмы и вернувшийся на родину россиянин Виктор Бут не удивлен тому, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, на которую он был обменян, пообещала вернуться в Россию.

"Я следил за этой ситуацией. В США она бы получала меньшем денег, чем в России. Наша страна была основным источником ее дохода. Она привыкла к России, завела здесь знакомства. И есть очень большая разница между обыденной жизнью в Америке и в России. Тут все безопасно, все просто и понятно. Там постоянные проблемы на улицах, стрельба", - сообщил Бут в эксклюзивном интервью "КП-Петербург".

По его мнению, сейчас Россия становится все более привлекательной "для нормальных людей". "В будущем у нас будем много мигрантов. Здесь есть нормальная медицина, мы сохраняем семейные ценности и не развращаем первоклассников уроками по половому воспитанию", - добавил Бут.

Виктор Бут вышел на свободу 8 декабря, а спустя сутки вернулся в Россию. Российские власти обменяли Бута на осужденную в РФ за перевозку наркотиков баскетболистку из США Бриттни Грайнер.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА БУТА «КП-Петербург».