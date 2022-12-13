Виктор Бут рассказал, как ему предлагали оболгать президента Путина в обмен на грин-карту

Виктор Бут дал важное интервью после возвращения на родину. ФОТО: Сергей Карпухин/ТАСС

Вышедший на свободу из американской тюрьмы и вернувшийся в РФ в рамках обмена пленными россиянин Виктор Бут заявил о том, что в США предлагали ему сделать ряд заведомо ложных заявлений о Владимире Путине в обмен на снижение тюремного срока и грин-карту для семьи.

Россиянин рассказал, что подобные предложения поступали ему на стадии следствия, когда американские силовики оказывали на него давление. Бут сообщил, что категорически отказался от всех подобных предложений.

"В моем случае мне грозили пожизненным заключением. Давление при этом оказывали не только на меня, но и на семью. Обращались даже к моей супруге от лица «правительства США». Ей говорили, что если я пойду на сотрудничество, мне скостят срок, а семье могут дать грин-карту. Также меня склоняли к тому, чтобы я дал негативную информацию о президенте страны [Владимира Путина], хотя никакой информации я, естественно, не имел и иметь не мог", - сообщил Бут в эксклюзивном интервью "КП-Петербург".

Виктор Бут вышел на свободу 8 декабря, а спустя сутки вернулся в Россию. Российские власти обменяли Бута на осужденную в РФ за перевозку наркотиков баскетболистку из США Бриттни Грайнер. В американской тюрьме Бут провел в общей сложности 12 лет, до этого на протяжении еще трех лет он находится в заключении в Таиланде, где ожидал своей экстрадиции в Соединенные Штаты.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА БУТА «КП-Петербург».