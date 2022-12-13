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НовостиПолитика12 декабря 2022 23:30

Зеленский рассказал лидерам G7 о трех шагах для прекращения конфликта на Украине

По словам украинского президента, для прекращения огня нужно выполнить всего несколько условий
Александр КИСЛОВ
Владимир Зеленский вновь выдвинул целый ряд условий для достижения мира на Украине

Владимир Зеленский вновь выдвинул целый ряд условий для достижения мира на Украине

Фото: REUTERS

Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории Украины. Соответствующую информацию украинский лидер распространил в своем официальном Telegram-канале.

Украинский президент публично заявил о том, что первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Второй шаг — оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в следующем году, в частности, обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов. Кроме того, Зеленский настаивает на необходимости выполнения так называемой «формулы мира» - стратегии по разрешению украинского конфликта, автором которой является сам Зеленский.

Ранее Зеленский публично признал, что из-за массированных российских ударов ситуация с электроэнергией в целом ряде регионов Украины является крайне напряженной и тяжелой. По его словам, наиболее непростые времена сейчас ждут жителей Одесской области Украины (в частности, самого города Одесса и ближайших к нему населенных пунктов): не исключено, что света в домах жителей этого региона может не быть целыми днями и неделями - речь может идти уже не о временных, а практически о постоянных отключениях электричества.

Согласно информации Зеленского, без электричества сейчас остаются порядка десяти миллионов жителей Украины.