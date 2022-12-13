Зеленский рассказал лидерам G7 о трех шагах для прекращения конфликта на Украине

Владимир Зеленский вновь выдвинул целый ряд условий для достижения мира на Украине Фото: REUTERS

Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории Украины. Соответствующую информацию украинский лидер распространил в своем официальном Telegram-канале.

Украинский президент публично заявил о том, что первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Второй шаг — оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в следующем году, в частности, обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов. Кроме того, Зеленский настаивает на необходимости выполнения так называемой «формулы мира» - стратегии по разрешению украинского конфликта, автором которой является сам Зеленский.

Ранее Зеленский публично признал, что из-за массированных российских ударов ситуация с электроэнергией в целом ряде регионов Украины является крайне напряженной и тяжелой. По его словам, наиболее непростые времена сейчас ждут жителей Одесской области Украины (в частности, самого города Одесса и ближайших к нему населенных пунктов): не исключено, что света в домах жителей этого региона может не быть целыми днями и неделями - речь может идти уже не о временных, а практически о постоянных отключениях электричества.

Согласно информации Зеленского, без электричества сейчас остаются порядка десяти миллионов жителей Украины.