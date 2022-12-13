Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид задержан на Багамах

Сэм Бэнкман-Фрид Фото: REUTERS

Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу властей Соединенных Штатов в понедельник, 12 декабря 2022 года. Об этом сообщил прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбен Уильямс в Twitter прокуратуры.

"В понедельник вечером по запросу властей США на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Предположительно, Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре. Соответствующая информация появилась в газете The New York Times.

Напомним, криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США 11 ноября 2022 года, столкнувшись с кризисом ликвидности.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание, что Сэм Бэнкман-Фрид начиная с марта 2022 года при помощи своих финансовых механизмов привлек сотни миллионов долларов на помощь Украине.