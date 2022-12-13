Пушилин заявил, что удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удары российских вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

По его словам, действия российских военных затрудняют военную логистику противника, ремонт его техники, а также коммуникации между его подразделениями.

"Это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается", - подчеркнул Пушилин.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте США Джеймс Карден признал, что американские военные наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ираке и Югославии.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала TRT World во время дискуссии с первым заместителем постпреда России при ООН Дмитрием Полянским.