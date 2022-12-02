Апрель 1999 года. Белград горит после бомбардировки силами НАТО Фото: EAST NEWS

Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте США Джеймс Карден признал, что американские военные наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ираке и Югославии. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала TRT World во время дискуссии с первым заместителем постпреда России при ООН Дмитрием Полянским.

Российский дипломат, в частности, привел слова бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, который заявил, что, если Югославия хочет, чтобы у ее граждан были электричество и вода, ее властям следует принять условия НАТО.

"Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию "Шок и трепет" против Ирака в 2003 году", - признал Карден, выразив надежду на скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу. По его словам, отсутствие света и тепла во многих украинских районах является последствием действий украинских властей, которые, в том числе, отказываются от переговоров.

Напомним, в Великобритании указали киевским властям на то, что Украина не сможет пережить зиму без поддержки западных стран. О проблемах с нехваткой оборудования в украинских энергетических компаниях рассказал аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель.