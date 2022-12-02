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НовостиПолитика2 декабря 2022 8:45

Экс-советник госдепа Карден признал, что США наносили удары по энергообъектам Ирака и Югославии

Он выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта на Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Апрель 1999 года. Белград горит после бомбардировки силами НАТО

Апрель 1999 года. Белград горит после бомбардировки силами НАТО

Фото: EAST NEWS

Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте США Джеймс Карден признал, что американские военные наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ираке и Югославии. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала TRT World во время дискуссии с первым заместителем постпреда России при ООН Дмитрием Полянским.

Российский дипломат, в частности, привел слова бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, который заявил, что, если Югославия хочет, чтобы у ее граждан были электричество и вода, ее властям следует принять условия НАТО.

"Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию "Шок и трепет" против Ирака в 2003 году", - признал Карден, выразив надежду на скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу. По его словам, отсутствие света и тепла во многих украинских районах является последствием действий украинских властей, которые, в том числе, отказываются от переговоров.

Напомним, в Великобритании указали киевским властям на то, что Украина не сможет пережить зиму без поддержки западных стран. О проблемах с нехваткой оборудования в украинских энергетических компаниях рассказал аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель.