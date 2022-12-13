Тайвань заявил о заходе 18 бомбардировщиков Китая в опознавательную зону систем ПВО острова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня зашли 29 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе 18 стратегических бомбрадировщиков, заявило Министерство обороны острова.

«По состоянию на 06:00 вокруг Тайваня было обнаружено 29 самолетов и три корабля НОАК», – говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, китайские самолеты на некоторое время заходили в опознавательную зону систем ПВО к юго-западу от Тайваня. Оборонное ведомство острова зафиксировало 18 стратегических бомбардировщиков H-6, истребитель J-11 и два противолодочных самолета Y-8. В ответ на действия Пекина Тайбэй поднял в воздух самолеты и развернул зенитные ракетные комплексы.

Ранее стало известно о том, что власти США всерьез допускают возможность того, что Китай решит применить военную силу для решения тайваньского вопроса. Как полагают в Вашингтоне, в этом случае китайские военные осуществят вооруженное вторжение на Тайвань и возьмут его территорию под свой полный контроль. Соединенные Штаты при этом намерены предпринять все возможные усилия для того, чтобы не дать осуществиться такому варианту событий.