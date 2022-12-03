США допускают возможность силовой операции Китая против Тайваня и стремятся предотвратить такое развитие

В США допустили возможность силовой операции Китая против Тайваня. Фото: REUTERS

В США считают возможным начало военных действий между Китаем и Тайванем. Вашингтон видит своей задачей предотвращение такого развития событий. Об этом в пятницу 2 деаабря заявила первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман в ходе дискуссии о ситуации вокруг Индо-Тихоокеанского региона и Китая.

«На протяжении почти 50 лет у нас сохранялся мир в Тайваньском проливе, и мы хотим поддерживать эти мир и стабильность. Однако я верю, что война потенциально возможна в условиях полного контроля со стороны Си Цзиньпина», - цитирует американскую госчиновницу РИА Новости.

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Ранее бывшие спецы Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели учебные игры, в которых моделировали военный конфликт между Китаем и США из-за Тайваня.

Тем временем востоковед Котков допустил, что Китай будет вынужден попытаться вернуть Тайвань военным путём.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил Китай, послав парламентскую делегацию Украины на Тайвань.