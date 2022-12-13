Байден сломал руль детского велосипеда при попытке прокатиться

Дети помогают Джозефу Байдену починить велосипед Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джозеф Байден вновь попал в неловкое положение во время мероприятия. На этот раз президент Соединенных Штатов на детском празднике в штате Вирджиния решил попробовать прокатиться на детском велосипеде.

Попытка успехом не увенчалась – у техники сломался руль. Самостоятельно вернуть деталь на место американский лидер не сумел. На помощь пришла девочка, которая быстро вставила руль в отверстие.

Конфуз Байдена сняли на видео очевидцы. Это далеко не первый странный поступок главы США в присутствии детей. Так, в ноябре Байден во время визита на остров Нантакет в американском штате Массачусетс заглянул в окно к маленьким девочкам, которые его узнали и стали шумно привлекать внимание главы Белого дома.

Такое поведение главы государства понравилось далеко не всем американцам. Так, некоторые комментаторы обратили внимание, что, если бы на месте 80-летнего демократа оказался бы любой другой пожилой человек, его бы уже искала полиция. Также некоторые читатели признались, что фотографии выглядят "жутко".