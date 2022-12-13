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НовостиВ мире13 декабря 2022 6:53

Байден сломал руль детского велосипеда при попытке прокатиться

Президенту США потребовалась помощь для возвращения детали на место
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дети помогают Джозефу Байдену починить велосипед

Дети помогают Джозефу Байдену починить велосипед

Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джозеф Байден вновь попал в неловкое положение во время мероприятия. На этот раз президент Соединенных Штатов на детском празднике в штате Вирджиния решил попробовать прокатиться на детском велосипеде.

Попытка успехом не увенчалась – у техники сломался руль. Самостоятельно вернуть деталь на место американский лидер не сумел. На помощь пришла девочка, которая быстро вставила руль в отверстие.

Конфуз Байдена сняли на видео очевидцы. Это далеко не первый странный поступок главы США в присутствии детей. Так, в ноябре Байден во время визита на остров Нантакет в американском штате Массачусетс заглянул в окно к маленьким девочкам, которые его узнали и стали шумно привлекать внимание главы Белого дома.

Такое поведение главы государства понравилось далеко не всем американцам. Так, некоторые комментаторы обратили внимание, что, если бы на месте 80-летнего демократа оказался бы любой другой пожилой человек, его бы уже искала полиция. Также некоторые читатели признались, что фотографии выглядят "жутко".