В ВСУ начались массовые саботажи и игнорирование приказов командования Фото: REUTERS

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали уклоняться от выполнения приказов командования идти в контрнаступление под Артемовском. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Он отметил, что сейчас в рядах украинских сил наблюдаются "массовые саботажи и игнорирование приказов вышестоящего командования".

- В одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление, - рассказал ТАСС Марочко.

Также он рассказал про инцидент, когда совместный отряд из наемников, военных и мобилизованных украинцев решил не ехать на место сбора. Все они придумали укрыться в лесополосе, а своему руководству сообщили из-за плохих погодных условий их транспорт застрял.

Днем ранее Андрей Марочко рассказывал, что Киев перебросил дополнительные силы ВСУ на Сватовское направление в Донбассе. По его словам, это связано с тем, что у российских войск есть определенные успехи на данном направлении.