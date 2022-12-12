В ЛНР сообщили о переброске дополнительных силы ВСУ на сватовское направление Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что Киев перебросил дополнительные силы ВСУ на Сватовское направление в Донбассе.

По его словам, это связано с тем, что у российских войск есть определенные успехи на данном направлении.

- В район населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника, - сообщил Марочко РИА Новости со ссылкой на информацию разведки.

Незадолго до этого офицер НМ ЛНР рассказывал, врачи из западной Украины присоединились к ВСУ для работы в районах населенных пунктов Артемовск, Часовой Яр и Константиновка. Переброска медиков в зону боевых действий является вынужденной мерой из-за огромных потерь среди украинских сил, уточнил он.

Также сайт KP.RU писал, что украинские военные сбежали при виде российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готова ли Польша провести на Западной Украине референдумы?