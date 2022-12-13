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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:40

В Вологодской области дети участников СВО бесплатно посетят новогодние представления

Более 3 тысяч детей участников СВО получат бесплатные билеты на новогодние елки и получат подарки

«План мероприятий сформирован, праздники пройдут на всех территориях. Нам необходимо правильно расставить акценты и никого не оставить без внимания. Нужно поддержать семьи добрыми словами, создать у детей настроение праздника», – отметил губернатор Олег Кувшинников на совещании, посвященном социальной поддержке семей мобилизованных.

В ближайшее время пригласительные билеты для детей передадут в муниципалитеты. Билеты получат семьи всех категорий участников СВО: и мобилизованных, и контрактников.

Добавим, что театры и концертные площадки Вологодской области в течение декабря-января проведут 160 представлений, концертов, мастер-классов. Музеи региона организуют экскурсии. Состоится 30 благотворительных концертов. По информации пресс-службы губернатора Вологодской области, в плане более 250 новогодних мероприятий, которые посетят более 40 тысяч детей.