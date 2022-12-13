Медведев обвинил Зеленского в желании использовать миссии ЕС в качестве живого щита

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу украинского президента Владимира Зеленского, который предложил направить миссии Евросоюза на объекты критической инфраструктуры Украины.

По словам политика, идея главы Незалежной состоит в том, чтобы воспользоваться европейцами в качестве живого щита.

"Пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведённую им роль".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский обратился к лидерам стран-участниц Европейского союза с призывом направить миссии на объекты критической инфраструктуры Украины.

Президент Украины считает, что это поможет стабилизировать ситуацию и обеспечит "надлежащий международный контроль".