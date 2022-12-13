Зеленский призвал Евросоюз направить миссии на объекты критической инфраструктуры Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава Незалежной Владимир Зеленский обратился к лидерам стран-участниц Европейского союза с призывом направить миссии на объекты критической инфраструктуры Украины.

Президент Украины считает, что это поможет стабилизировать ситуацию и обеспечит "надлежащий международный контроль".

Как ранее писал сайт KP.RU, исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что удары российских вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева.

Напомним, Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран "Большой семерки" (G7) назвал три шага, которые якобы приблизят наступление мира на территории Украины. В их числе поставка танков и более современного вооружения и защита украинской энергетической инфраструктуры.