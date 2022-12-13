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НовостиПолитика13 декабря 2022 11:04

Россия планирует выйти из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

«Интерфакс»: Россия планирует выйти из конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия планирует выйти из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Россия планирует выйти из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти России намерены выйти из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, рассказал источник, знакомый с планами правительства страны.

Как передает «Интерфакс», кабинет министров поддержал законопроект о денонсации конвенции СЕ, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года. В подготовленном документе о выходе из конвенции сказано, что решение принимается Москвой в связи с прекращением членства России в Группе государств против коррупции.

Дополнительных расходов денонсация конвенции для федерального бюджета не повлечет, заявили авторы законопроекта.

Напомним, в середине марта Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что после выхода России из СЕ рассмотрение жалоб в отношении РФ приостанавливается.

Как писал сайт KP.RU, ранее генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич обратилась с письмом к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором призвала Москву выполнять постановления ЕСПЧ.