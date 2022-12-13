Россия планирует выйти из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти России намерены выйти из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, рассказал источник, знакомый с планами правительства страны.

Как передает «Интерфакс», кабинет министров поддержал законопроект о денонсации конвенции СЕ, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года. В подготовленном документе о выходе из конвенции сказано, что решение принимается Москвой в связи с прекращением членства России в Группе государств против коррупции.

Дополнительных расходов денонсация конвенции для федерального бюджета не повлечет, заявили авторы законопроекта.

Напомним, в середине марта Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что после выхода России из СЕ рассмотрение жалоб в отношении РФ приостанавливается.

Как писал сайт KP.RU, ранее генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич обратилась с письмом к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором призвала Москву выполнять постановления ЕСПЧ.