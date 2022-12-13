В ЛНР сообщили, что украинские военные использовали электрические стулья для пыток мирного населения Фото: REUTERS

В ранее занимаемых ВСУ зданиях на территории Луганской народной республики обнаружены пыточные, истязаниям подвергались как военнопленные, так и мирное население, об этом сообщили советник главы ЛНР Анна Сорока и уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова в интервью изданию URА.RU.

«На освобожденных территориях нами были обнаружены явные признаки пыточных — стулья с проводами и затяжками для рук и ног, следы крови», — заявила Анна Сорока.

Она подчеркнула, что в подвале единственной школы села Трехизбенка, в котором ранее находился штаб ВСУ, при просмотре стен с помощью ультрафиолета были отчетливо видны следы человеческой крови.

Советник главы отметила, что до сих пор ведется работа по поиску тел, работа с заявлениями потерпевших в адрес международного уголовного суда в Гааге.

Виктория Сердюкова указала, что это не имеет военной необходимости, цинично и жестоко применяется против нашего гражданского населения.

Как уточнила уполномоченный по правам человека в регионе, о пытках рассказывал каждый из 150 освобожденных из украинского плена ополченцев.

Как отмечалось, в Луганске будет продолжена работа по фиксации преступлений Киева.

Как писал сайт KP.RU, СК России получил показания российских военнослужащих, что были возвращены из плена, которые рассказали, как их пытали украинские националисты. Как выяснилось, пытали наших воинов не только сразу после пленения, но и через несколько недель и даже месяцев, их пытались сломать психологически.