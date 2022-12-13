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НовостиВ мире13 декабря 2022 11:56

Франция предоставила киевским властям кредит на сто млн евро

Кредитные средства планируют направить на финансирование первоочередных расходов
Сергей ГАПЧУК
Франция предоставила киевским властям кредит на сто млн евро

Франция предоставила киевским властям кредит на сто млн евро

Фото: REUTERS

Франция выделила Украине кредит на льготных условиях в размере ста миллионов евро, об этом сообщили на сайте кабинета министров Украины.

«Украина получила 100 миллионов евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития», - говорится в заявлении.

Как указывается, средства направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных.

При этом подчеркивается, что общая сумма прямой бюджетной поддержки от Франции с 24 февраля 2022 года достигает 432 миллионов долларов США.

Как сообщал сайт KP.RU, киевские власти рассчитывают, что США останутся ключевым донором Украины, так как стране в 2023 году потребуется большое внешнее финансирование бюджета.

Ранее депутат Рады Железняк сообщал, что международная помощь, поступившая в бюджет Украины с 24 февраля 2022 года, составила 20,4 млрд долларов.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС в 2023 году профинансирует Украину примерно на 18 миллиарда евро.