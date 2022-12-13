Франция предоставила киевским властям кредит на сто млн евро Фото: REUTERS

Франция выделила Украине кредит на льготных условиях в размере ста миллионов евро, об этом сообщили на сайте кабинета министров Украины.

«Украина получила 100 миллионов евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития», - говорится в заявлении.

Как указывается, средства направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных.

При этом подчеркивается, что общая сумма прямой бюджетной поддержки от Франции с 24 февраля 2022 года достигает 432 миллионов долларов США.

Как сообщал сайт KP.RU, киевские власти рассчитывают, что США останутся ключевым донором Украины, так как стране в 2023 году потребуется большое внешнее финансирование бюджета.

Ранее депутат Рады Железняк сообщал, что международная помощь, поступившая в бюджет Украины с 24 февраля 2022 года, составила 20,4 млрд долларов.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС в 2023 году профинансирует Украину примерно на 18 миллиарда евро.