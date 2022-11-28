Киев рассчитывает, что США останутся ключевым донором Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти рассчитывают, что США по-прежнему останутся ключевым донором Украины, так как стране в 2023 году потребуется большое внешнее финансирование бюджета, об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова в эфире телемарафона.

«Украина и дальше потребует значительного внешнего финансирования... Одним из ключевых доноров останутся США. Мы проводим переговоры с министерством финансов США, и Белый дом уже подал на одобрение конгрессу США предложение, которое представляет собой пакет в размере 37,7 миллиарда долларов на всестороннюю поддержку», - сообщила чиновница.

Кроме того, Зыкова отметила, что в Киеве рассчитывают получить от США в следующем году прямую бюджетную поддержку на 1,1 миллиарда долларов ежемесячно.

Как сообщал сайт KP.RU, по заявлению депутата Рады Железняка международная помощь, поступившая в бюджет Украины с 24 февраля 2022 года, составила 20,4 млрд долларов. При этом Железняк отметил, что это как минимум, на 10% больше чем все поступления от налогов и сборов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС в 2023 году готов профинансировать Украину примерно на 18 миллиарда евро.