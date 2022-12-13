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НовостиВ мире13 декабря 2022 12:24

В Минобороны Италии рассказали, когда прекратятся поставки вооружения Украине

Глава Минобороны Италии заявил, что поставки оружия Украине прекратятся после начала переговоров
Владимир РОМАНЕНКО
Глава Минобороны Италии заявил, что поставки оружия Украине прекратятся после начала переговоров

Глава Минобороны Италии заявил, что поставки оружия Украине прекратятся после начала переговоров

Фото: REUTERS

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что власти страны прекратят поставки в Украину, когда начнутся мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщили в агентстве ANSA.

"Рано или поздно военная помощь должна закончиться. И она закончится, когда начнутся мирные переговоры", - цитирует министра издание.

Крозетто отметил, что на данный момент "ни одна из сторон не хочет вести переговоры".

"Нам нужна авторитетная фигура, способная вести переговоры, и я надеюсь, что Европейский союз сможет сыграть роль посредника", - подчеркнул глава Минобороны.

Ранее Крозетто заявлял, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. По его мнению, все дело в митингах, на которых протестующие потребовали прекратить поддержку Киева.

"Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться. Главные просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, просят генераторы", отметил министр.