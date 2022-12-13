В Минобороны Италии рассказали, когда прекратятся поставки вооружения Украине

Глава Минобороны Италии заявил, что поставки оружия Украине прекратятся после начала переговоров Фото: REUTERS

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что власти страны прекратят поставки в Украину, когда начнутся мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщили в агентстве ANSA.

"Рано или поздно военная помощь должна закончиться. И она закончится, когда начнутся мирные переговоры", - цитирует министра издание.

Крозетто отметил, что на данный момент "ни одна из сторон не хочет вести переговоры".

"Нам нужна авторитетная фигура, способная вести переговоры, и я надеюсь, что Европейский союз сможет сыграть роль посредника", - подчеркнул глава Минобороны.

Ранее Крозетто заявлял, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. По его мнению, все дело в митингах, на которых протестующие потребовали прекратить поддержку Киева.

"Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться. Главные просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, просят генераторы", отметил министр.