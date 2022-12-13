В Киеве объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины, в том числе и в Киеве Фото: REUTERS

В большей части Украины объявлена воздушная тревога. В частности, как отмечают украинские СМИ, сирены звучат и в Киеве. Данные подтверждает и сервис оповещения о воздушной тревоге.

Согласно данным, тревога объявлена в Киеве, а также во всех областях Украины, кроме Сумской и Житомирской.

Напомним, вчера, 12 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский провел в минувшее воскресенье, 11 декабря 2022 года, провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых обсудил ситуацию в Украине и отметил, что Россия массированными ракетными ударами уничтожила половину энергетической инфраструктуры Украины.

Затем глава государства подчеркнул, что Украина стремится достичь мира и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели.