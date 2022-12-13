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НовостиПолитика13 декабря 2022 13:01

Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины 13 декабря 2022 года

Предупреждающие сигналы звучат во всех регионах
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины 13 декабря 2022 года

Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины 13 декабря 2022 года

Фото: REUTERS

На Украине на территории всей страны была объявлена воздушная тревога. Такие данные предоставлены онлайн-картой минцифры Украины.

Онлайн-сервис сообщил о сигналах предупреждения во всех регионах Украины.

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года на Украине в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. Сигналы звучали в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

11 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры Украины, после совершенного 8 октября 2022 года украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту.