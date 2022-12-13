Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины 13 декабря 2022 года Фото: REUTERS

На Украине на территории всей страны была объявлена воздушная тревога. Такие данные предоставлены онлайн-картой минцифры Украины.

Онлайн-сервис сообщил о сигналах предупреждения во всех регионах Украины.

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года на Украине в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. Сигналы звучали в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

11 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры Украины, после совершенного 8 октября 2022 года украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту.