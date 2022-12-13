Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины 13 декабря 2022 года
Фото: REUTERS
На Украине на территории всей страны была объявлена воздушная тревога. Такие данные предоставлены онлайн-картой минцифры Украины.
Онлайн-сервис сообщил о сигналах предупреждения во всех регионах Украины.
Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года на Украине в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. Сигналы звучали в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.
11 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры Украины, после совершенного 8 октября 2022 года украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту.