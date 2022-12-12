На Украине в пяти регионах объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

На Украине в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. Такие данные предоставлены онлайн-картой минцифры Украины.

Сервис отметил, что предупреждающие сигналы звучали в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

Как уточняется, сигналы прозвучали практически одновременно.

Как сообщал сайт KP.RU, 11 декабря 2022 года на Украине воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, президент Украины Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявлял, что в результате ракетных ударов уничтожено около 50% украинской энергетической инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры Украины, после совершенного 8 октября 2022 года украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту.