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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:15

Попова рассказала о праздновании 100-летия Роспотребнадзора в Кремле

Глава Роспотребнадзора выразила благодарность президенту РФ Путину за приглашение в Кремль на юбилей ведомства
Владимир РОМАНЕНКО
Глава Роспотребнадзора выразила благодарность президенту РФ Путину за приглашение в Кремль на юбилей ведомства

Глава Роспотребнадзора выразила благодарность президенту РФ Путину за приглашение в Кремль на юбилей ведомства

Фото: Комсомольская правда

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» поделилась впечатлением от приглашения президентом РФ Владимиром Путиным сотрудников ведомства на столетие регулятора. Она выразила благодарность Путину за приглашение.

"Это очень ответственно отчитываться перед страной за 100 лет работы. И мы именно так это себе и видели - должны были отчитаться за 100 лет. С этим мы пришли в Кремль. Благодарны президенту за приглашение в Кремль. Первый раз за 100 лет, чтобы руководитель такого уровня принимал моих коллег и меня в Кремле", -сказала Попова в эфире радио "КП".