Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала про умерших от свиного гриппа в России. По ее словам, "это единицы". Об этом она рассказала 13 декабря в эфире Радио "Комсомольская правда".

- К сожалению, есть и умершие, но это единицы. Среди них привитых нет совсем, - уточнила она.

Также руководитель ведомства призвала россиян критично относиться к тому, что говорят люди, которые не являются врачами.

- Главное - это слушать врачей, которых вы знаете и которым доверяете. Сейчас пришел грипп 2009 года, один из самых быстро распространяющихся. Он первый раз появился 2009-2010 годах. Потом был в 2015-16, сейчас вернулся в активном варианте. Но это грипп, который мы знаем, есть четыре вакцины. На сегодняшний день привито 52% населения, более 70 миллионов человек - добавила Попова KP.RU.

При этом она добавила, что привитые не болеют, а количество привитых, которые заболели, составляет всего около 200 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди граждан вырос. За неделю рост заболевших составил 35,4%. Причем этот показатель подскочил в 37 регионах страны.