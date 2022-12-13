Попова назвала самый простой способ избежать заражения гриппом Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в последнее время повысился спрос на медицинские маски. Об этом она рассказала 13 декабря в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Я посмотрела сводку - в аптеках повысился спрос на маски, и сейчас количество людей в масках начинает увеличиваться. Это - правильно, потому что все уже знают как. Мы - не вводим никаких ограничений, но это самое простое разумное, что есть, надеть маску, - рассказала руководитель ведомства KP.RU, напоминая гражданам, что маска - это самый простой способ избежать заражения гриппом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди граждан вырос. За неделю рост заболевших составил 35,4%. Причем этот показатель подскочил в 37 регионах страны.

Напомним, осенью в России стартовала вакцинация от гриппа. Такая прививка для взрослых поможет избежать опасного заболевания.