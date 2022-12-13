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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:25

Попова: Прививаться от гриппа уже поздно

Сейчас уже поздно и не нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Попова
Владимир РОМАНЕНКО
Сейчас уже поздно и не нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Попова

Сейчас уже поздно и не нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Попова

Фото: Комсомольская правда

В связи с приходом нового штамма вируса и сезонных заболеваний глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что уже поздно прививаться и не нужно. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольской правды".

"Сейчас уже поздно и не нужно прививаться. Вирус гриппа, который сейчас циркулирует - он совпадает с вакцинным штаммом, и вирус чувствителен к лекарствам, которые назначаются врачами", - сказала Попова.

Вместе с тем она напомнила, что "у нас кроме подъема гриппа остается и есть подъем ковида. И сейчас идет небольшой сезонный подъем коронавируса. И пути передачи - одинаковые".