Попова: Прививаться от гриппа уже поздно

Сейчас уже поздно и не нужно прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Попова Фото: Комсомольская правда

В связи с приходом нового штамма вируса и сезонных заболеваний глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что уже поздно прививаться и не нужно. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольской правды".

"Сейчас уже поздно и не нужно прививаться. Вирус гриппа, который сейчас циркулирует - он совпадает с вакцинным штаммом, и вирус чувствителен к лекарствам, которые назначаются врачами", - сказала Попова.

Вместе с тем она напомнила, что "у нас кроме подъема гриппа остается и есть подъем ковида. И сейчас идет небольшой сезонный подъем коронавируса. И пути передачи - одинаковые".