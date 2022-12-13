В Роспотребнадзоре оценили необходимость закупать импортные вакцины для России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, существует ли у России необходимость закупать импортные вакцины. Своим мнением по этому поводу она поделилась в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Если говорить о вакцинах против гриппа, то весь календарь национальный, закупаются российские вакцины. Я не вижу необходимости искать какие-то импортные вакцины, по вакцинам гриппа точно, - сказала руководитель ведомства KP.RU.

Напомним, сейчас для россиян доступны трехвалентные и четырехвалентные вакцины от гриппа. Как объяснил кандидат медицинских наук, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер медицина" Евгений Тимаков, такие вакцины различаются количеством антигенов, которые входят в состав препарата: соответственно, три или четыре. Поясним: антигены это соединения, на которые организм реагирует выработкой иммунитета.

В целом прививка поможет избежать опасного заболевания, которое без контроля и лечения может привести к осложнениями. Именно поэтому обезопасить и защитить себя можно с помощью вакцинации.