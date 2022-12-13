Попова заявила о высоком уровне заболеваемости ОРВИ в России

Между вирусами идет борьба за "входные ворота", сказала Попова Фото: Комсомольская правда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что между вирусами идет борьба за "входные ворота", подразумевая нестыковку штаммов и попытку одного подавить другой в организме человека. "Входные ворота" одни, подчеркнула глава ведомства в эфире радио "Комсомольская правда".

"Хочу напомнить, что у нас кроме подъема гриппа остается и есть подъем ковида. И сейчас идет небольшой сезонный подъем коронавируса. И пути передачи - одинаковые", - подчеркнула она.

"У нас и сейчас не грипп, но и высокий уровень ОРВИ - риновирусы, аденовирусы. Мы анализируем и изучаем, можем сказать, что пейзаж вирусный высок. 2 года коронавирус не давал им развернуться. Но вместе с тем 2 года ограничения были. Мы, защищаясь от ковида, защищались и от других вирусов. В прошлом году был подъем гриппа, но потом волна "омикрона" его поглотила", - уточнила Попова.

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