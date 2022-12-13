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НовостиЗдоровье13 декабря 2022 13:36

Попова заявила о высоком уровне заболеваемости ОРВИ в России

Между вирусами идет борьба за "входные ворота", сказала Попова
Владимир РОМАНЕНКО
Между вирусами идет борьба за "входные ворота", сказала Попова

Между вирусами идет борьба за "входные ворота", сказала Попова

Фото: Комсомольская правда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что между вирусами идет борьба за "входные ворота", подразумевая нестыковку штаммов и попытку одного подавить другой в организме человека. "Входные ворота" одни, подчеркнула глава ведомства в эфире радио "Комсомольская правда".

"Хочу напомнить, что у нас кроме подъема гриппа остается и есть подъем ковида. И сейчас идет небольшой сезонный подъем коронавируса. И пути передачи - одинаковые", - подчеркнула она.

"У нас и сейчас не грипп, но и высокий уровень ОРВИ - риновирусы, аденовирусы. Мы анализируем и изучаем, можем сказать, что пейзаж вирусный высок. 2 года коронавирус не давал им развернуться. Но вместе с тем 2 года ограничения были. Мы, защищаясь от ковида, защищались и от других вирусов. В прошлом году был подъем гриппа, но потом волна "омикрона" его поглотила", - уточнила Попова.

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