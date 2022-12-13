Анна Попова сообщила, что в России не ожидается пандемии кори Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коревой пандемии в России не ожидается. Об этом она рассказала 13 декабря в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Коревой пандемии мы не ждем, а вспышечная ситуация может быть", - сообщила она.

При этом Попова отметила, что вспышки могут быть в разных странах.

Как подчеркнула глава ведомства KP.RU, учитывая, что 21-й год закончился с невысоким охватом иммунизации против кори, мы проводим дополнительную иммунизацию и допривили всех, кого надо было. По ее словам, в этом году в РФ было 34 случая кори, все случаи завозные.

Как писал сайт KP.RU, Попова также рассказала, что сейчас уже поздно и не нужно прививаться. Вирус гриппа, который сейчас циркулирует, совпадает с вакцинным штаммом, и вирус чувствителен к лекарствам, которые назначаются врачами.

Кроме того, Попова отметила, что "любимый" возраст гриппа - это дети в возрасте до шести лет и пожилые люди.