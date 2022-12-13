Sky News: Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни из-за ВСУ Фото: REUTERS

После перехода Херсона под контроль украинских войск местные жители начали жаловаться на жизнь. Об этом они рассказали британскому телеканалу Sky News.

- Хуже, хуже, дают помощь, но не всем, - заявила журналистам женщина на русском языке, отвечая на вопрос, как изменились условия для горожан.

Телеканал также рассказал о людях, которые были вынуждены эвакуироваться, поскольку из-за ВСУ ситуация крайне усугубилась.

В статье говорится, что сейчас в городе наблюдаются перебои с электричеством, отсутствует водоснабжение, а граждане вынуждены полагаться только на раздачу продовольственной помощи.

После того как Херсон перешел контроль украинских сил неоднократно сообщалось об издевательствах украинских властей над жителями города и правобережных районов. Людей попросту лишили возможности выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра.

Издание Associated Press даже публиковало фотографии с привязанными к столбам людьми в Херсоне. Читатели британской Daily Mail пришли в ужас от увиденного.

Незадолго до всего этого, российская сторона организовывала выезд жителей из Херсонской области. Такая необходимость была связанна с возможными провокациями со стороны Украины и беспринципными действиями киевского режима. В частности, для безопасности жителей Херсона была организована переправа на левый берег реки Днепр.