Постпред Смит: США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский посол при НАТО Джулианн Смит сообщила, что США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Однако американская сторона намерена продолжить грозить РФ "беспрецедентными последствиями" в случае такого шага.

- Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал.... И мы будем и дальше пристально следить за этой ситуацией, - сказала постпред во время выступления в вашингтонском экспертном центре CSIS.

Ранее президент Штатов Джо Байден заявил, что не верит в возможность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом он добавил, что в Вашингтоне обсуждают вероятность такого развития событий.

Ранее президент России заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, такая война никогда не должна быть развязана.