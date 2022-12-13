Миссия МАГАТЭ намерена обеспечить присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины

МАГАТЭ обеспечит присутствие в ходе активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта, заявил глава регулятора Гросси Фото: REUTERS

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены обеспечить присутствие своих специалистов на всех атомных электростанциях (АЭС) в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта", - указано в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Он отметил, что эксперты миссии находятся в Украине с сентября 2022 года и продолжают обеспечение безопасности на станции в зоне конфликта.

"Однако в то же время очень важно, чтобы мы не забывали и о других атомных электростанциях Украины. Возможно, они не находятся непосредственно на передовой, как Запорожье, но они находятся в стране (где происходит конфликт) и потенциальные риски ядерной безопасности очевидны", - уточняется в сообщении.

Напомним, также инспекторы МАГАТЭ завершили проверки на объектах энергетики Украины, не обнаружив там признаков готовящейся провокации с применением "грязной бомбы", о которой ранее сообщало Минобороны России. Проверки проходили в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и на "Южном машиностроительном заводе" в Днепре, уточнили в агентстве.