МАГАТЭ не обнаружило признаков готовящейся провокации с «грязной бомбой» на Украине Фото: пресс-служба МАГАТЭ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на объектах энергетики Украины, не обнаружив там признаков готовящейся провокации с применением «грязной бомбы». Об этом говорится в отчете агентства.

«На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, МАГАТЭ не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и соответствующих материалов», – говорится на сайте МАГАТЭ.

Проверки проходили в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и на «Южном машиностроительном заводе» в Днепре, уточнили в агентстве.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с этим заявил, что в ведомстве планируют поднять вопрос создания и применения «грязной бомбы» Киевом в ООН в ближайшее время.

В Минобороны РФ рассказали, что такое «грязная бомба» и чем грозит ее взрыв. Подробности здесь на KP.RU.