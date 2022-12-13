Шмыгаль заявил, что экономика Украины может сократиться в половину в результате российских атак на энергосистемы

Премьер Шмыгаль оценил спасение энергетической системы и экономики Украины зимой 2022 года в 1 млрд долларов Фото: REUTERS

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль, выступая перед советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заявил, что экономика Украины может сократиться в половину (50%) в 2022 году, если Россия продолжит атаковать национальную энергосистему и другую критически важную инфраструктуру. Чтобы избежать этого, по его словам, понадобится порядка 1 млрд долларов для восстановления электроэнергетики и теплоснабжения в Украине в период текущей зимы.

"Главным приоритетом сейчас является этап выживания - быстрого восстановления критической инфраструктуры и энергетического сектора для прохождения зимнего периода <...>. Ориентировочная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики оценивается в 500 млн. долларов. Ориентировочная стоимость экстренной поддержки сектора централизованного теплоснабжения оценивается еще в 500 млн долларов", - цитирует Шмыгаля пресс-служба кабмина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером США Джо Байденом заявил о последствиях российских ракетных ударов, в результате которых уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры.

Владимир Зеленский призвал Президента Джозефа Байдена сделать все возможное, чтобы оградить мирное население Украины и ее критическую инфраструктуру.