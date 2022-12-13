В Конгресс США внесли законопроект о запрете TikTok на территории Штатов

Американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект о запрете TikTok на территории США Фото: REUTERS

Американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект, согласно которому необходимо запретить использование социальной сети TikTok в США, а также возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР, Кубе или Российской Федерации. Документ опубликовал на своем сайте американский сенатора, республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

Законопроект нацелен на "защиту американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств", связанной с использованием "существующих или возможных в будущем компаний в сфере социальных сетей".

Инициативу разработали Рубио, а также члены Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер, республиканец от штата Висконсин, и демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти.

Как заявляют авторы законопроекта, с помощью соцсетей враждебные государства могут "контролировать американцев или вести наблюдение за ними, собирать о них важные сведения, осуществлять кампании по оказанию влияния, распространять пропаганду, вводить цензуру".

Инициаторы подчеркивают, что в Соединенных Штатах следует запретить использование TikTok, потому что соцсеть может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая.

С помощью TikTok "ежедневно собирают данные о десятках миллионов американцев - детей и взрослых", - отметил Рубико. Запрет предлагается ввести и в отношении компании ByteDance, которой принадлежит TikTok.

Тем временем в России в III квартале 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил свыше 20 тысяч "фейков" о специальной военной операции. Заблокировано или удалено более 89 тыс. интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.