Роскомнадзор заблокировал 20 тыс. фейков о спецоперации в третьем квартале 2022 года

За этот период всего заблокировано порядка 89 тыс. интернет-страниц Фото: Из открытых источников

В III квартале 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил свыше 20 тысяч "фейков" о специальной военной операции. Об этом ведомство отчиталось в своем телеграм-канале. За этот период всего заблокировано порядка 89 тыс. интернет-страниц.

"Заблокировано или удалено более 89 тыс. интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Сегодня, 24 ноября 2022 года, также Государственная дума РФ приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино.

Вместе с законом приняли и поправки, внесенные во втором чтении законопроекта. Поправка предполагает внесение сайтов с материалами ЛГБТ-пропаганды Роскомнадзором в реестр запрещенных интернет-платформ.

При этом, спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, и не предполагает ограничение прав ЛГБТ сообщества.