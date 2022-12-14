Эндокринолог заявила, что глинтвейн обладает эффектом антидепрессанта Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева рассказала россиянам про необычные полезные свойства глинтвейна.

По ее словам, благодаря специям, травам и добавлению свежих фруктов этот напиток обладает эффектом антидепрессанта. Также он понижает давление и имеет бактерицидные свойства. Об этом пишет Газета.Ru.

Врач добавила, что употребление глинтвейна способствует сохранению эластичности сосудов и повышению аппетита. Однако все же лучше не злоупотреблять таким напитком.

- Не стоит забывать, что в составе глинтвейна имеется сахар или мед ... это высококалорийный напиток, - сказала Елисеева.

Также она советует не пить глинтвейн в больших количествах, если человек страдает диабетом.

Ранее "Известия" писали про полезные свойства граната. По словам диетолога Антона Брыкина, он обладает противовоспалительными, обезболивающими и другими полезными свойствами. В частности, гранат наполнен большим количеством веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, а также витаминами С, А, группы В, калием, марганцем, фолиевой и никотиновой кислотой.