Президент Узбекистана пришел в гости к жителям Ташкента, чтобы выяснить, тепло ли им

Шавкат Мирзиеев Фото: Соцсети

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев решил лично проконтролировать ситуацию с отоплением в столице и зашел в гости к жителям Ташкента, квартиры которых он выбрал в произвольном порядке.

Общение с одним из таких жильцов запечатлели на видео.

"Здравствуйте, как у вас дома с теплом?", - спросил с порога Мирзиеев, едва открылась дверь.

Мужчина от вида главы государства немного растерялся, но на вопрос ответил почти без промедления. По его словам, ситуация с теплом "чуть-чуть не очень", но все-таки его семья не мерзнет.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце ноября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Шавкатом Мирзиеевым. Политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами, включая реализацию перспективных совместных проектов Москвы и Ташкента.