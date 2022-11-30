Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами.

«Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов. Все они будут предметно рассмотрены в ходе предстоящего 1 – 2 декабря заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде», – сообщается на сайте Кремля.

Напомним, в сентябре Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество и прошедший в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе российский лидер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал идею создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана чрезвычайно актуальной.